Questa sera, in una registrazione molto attesa, sono stati annunciati i primi ammessi al Serale di Amici 25. La puntata, che andrà in onda domenica 15 febbraio, su Canale 5 alle 14, ha visto anche la presenza della cantante Giusy Ferreri, ospite speciale. I concorrenti si sono sfidati duramente, sperando di conquistare un posto nella fase finale del talent.

Il Serale di Amici 25 si avvicina e oggi pomeriggio è stata registrata la diciannovesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 15 febbraio 2026 alle 14. Ecco le anticipazioni. Amici 25: gli ospiti del 15 febbraio 2026. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di giudici delle gare – come anticipa Amici News – Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta Toromani. Ospite musicale la stessa Giusy Ferreri, ex prof di Amici. Amici 25: primi ammessi al Serale. La puntata è caratterizzata dai primi allievi che stanno il pass per il Serale, per volontà dei professori. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 25, anticipazioni diciannovesima puntata: primi ammessi al Serale, ospite Giusy Ferreri

Approfondimenti su Amici 25

Domani pomeriggio su Canale 5 torna “Amici” con una nuova puntata.

Questa sera si avvicina il momento della diciassettesima puntata di Amici 25.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Amici 25

Argomenti discussi: Anticipazioni Amici 8 febbraio 2026: ospiti, eliminati e sfide; Spoiler Amici 15 febbraio 2026: Opi a rischio.

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 15 gennaio 2026: chi avrà la prima maglia del serale?Oggi 12 febbraio 2026 si tiene una nuova registrazione di Amici 25 e arriva la prima maglia del serale: tutte le anticipazioni ... ilsussidiario.net

Anticipazioni Amici 25, speciale Enel: cosa è successo nella registrazioneNell’ultima puntata di Amici 25, diversi allievi si sono trovati a rischio eliminazione: Giulia, Kiara, Plasma e Gard. A seguire le anticipazioni di Super Guida TV. mondotv24.it

#GiusyFerreri, ai microfoni di #RaiIsoradio, intervistata da Sara Lucarini. Domenica 1 febbraio Ore 11:05 103.3 | In streaming su #RaiPlaySound - facebook.com facebook