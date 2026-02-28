Domenica 1° marzo alle 14.00 su Canale 5 va in onda la ventunesima puntata di “Amici” condotta da Maria De Filippi. In questa puntata vengono trasmesse sfide di canto e ballo tra gli allievi, mentre si parla anche di Vanina, di cui viene promossa la partecipazione. La puntata si concentra sulle esibizioni e le dinamiche tra i concorrenti.

Domenica 1° marzo alle ore 14.00 su Canale 5 l’appuntamento tv è con Maria De Filippi e il talent show “Amici”. La corsa per il serale continua. 8 cantanti e 6 ballerini. A chi decideranno di dare i tre si i Prof che garantiscono l’accesso al serale? Per ora indossano le maglie color oro: 2 ballerini, Emiliano e Alex, e due cantanti, Michele e Angie. In studio a valutare la gara canto: la poliedrica artista Irene Grandi e il papper, dj e producer Don Joe. A stilare la classifica ballo: il coreografo e regista teatrale Giorgio Madia e il critico di danza e direttore della testata Effebi Francesca Bernabini. Superospiti sul palco: due cantautori e un’attrice. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI 21° PUNTATA: MARIA TRA SFIDE DI CANTO E BALLO E LA PROMOZIONE DI VANINA

AMICI, 12° PUNTATA: MARIA DE FILIPPI TRA SUPEROSPITI E NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLODomenica 14 dicembre, alle ore 14 su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con il suo talent show campione d’ascolti “Amici”.

Leggi anche: AMICI 14° PUNTATA: NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO NELLA SCUOLA DI CANALE 5

Altri aggiornamenti su AMICI.

Temi più discussi: TG5: Amici con Maria poi c'è Verissimo Video; Un’allieva al serale, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026; Amici 25, Maria De Filippi progetta l’addio clamoroso: ha già scelto il suo erede (dalla Rai). Chi la rimpiazza; Anticipazioni Amici del 22 febbraio: classifica, ospiti e la novità sul voto che ribalta tutto.

Talent show Amici di maria de filippiIl Serale si avvicina a passi da gigante. Cosa accadrà pertanto ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni del 22 febbraio 2026? superguidatv.it

Amici, la lista aggiornata degli allievi che accedono al SeraleAmici 2026: ecco la lista aggiornata dei concorrenti ammessi al serale. Tutti i nomi ufficiali, gli eliminati e gli aggiornamenti dopo ogni puntata. tgcom24.mediaset.it

Buon fine settimana Amiche e Amici! - facebook.com facebook