AMICI 12° PUNTATA | MARIA DE FILIPPI TRA SUPEROSPITI E NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre alle ore 14 su Canale 5, torna “Amici” con la 12ª puntata condotta da Maria De Filippi. Tra superospiti, nuove sfide di canto e ballo, lo show continua a coinvolgere e sorprendere il pubblico con emozionanti performance e grandi novità.

Domenica 14 dicembre, alle ore 14 su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con il suo talent show campione d’ascolti “Amici”. A stilare la classifica della gara canto, una delle grandissime interpreti della musica italiana, l’usignolo di Cavriago Orietta Berti, con lei il poetico e raffinato cantautore multiplatino Michele Bravi. A valutare le esibizioni di ballo l’Etoile del Teatro dell’Opera di Roma Rebecca Bianchi insieme alla coreografa Maura Paparo. Superospite sul palco del talent: Carl Brave cantautore e produttore discografico che ci fa ascoltare “Occhiaie”, singolo uscito il 24 ottobre per Warner Music Italy. Bubinoblog

