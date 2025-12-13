AMICI 12° PUNTATA | MARIA DE FILIPPI TRA SUPEROSPITI E NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO

Domenica 14 dicembre alle ore 14 su Canale 5, torna “Amici” con la 12ª puntata condotta da Maria De Filippi. Tra superospiti, nuove sfide di canto e ballo, lo show continua a coinvolgere e sorprendere il pubblico con emozionanti performance e grandi novità.

Domenica 14 dicembre, alle ore 14 su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con il suo talent show campione d’ascolti “Amici”. A stilare la classifica della gara canto, una delle grandissime interpreti della musica italiana, l’usignolo di Cavriago Orietta Berti, con lei il poetico e raffinato cantautore multiplatino Michele Bravi. A valutare le esibizioni di ballo l’Etoile del Teatro dell’Opera di Roma Rebecca Bianchi insieme alla coreografa Maura Paparo. Superospite sul palco del talent: Carl Brave cantautore e produttore discografico che ci fa ascoltare “Occhiaie”, singolo uscito il 24 ottobre per Warner Music Italy. Bubinoblog Talent show Amici di maria de filippi - Cosa vedremo andare in onda ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per il 14 dicembre? superguidatv.it Amici 25, anticipazioni puntata del 14 dicembre: gli ospiti e lo spoiler sulla sfida di Michele - Le anticipazioni della puntata di Amici registrata oggi, che andrà in onda domenica 14 dicembre nel primo pomeriggio di Canale5 ... fanpage.it

Cari amici, ieri è andata in onda l’ultima puntata di FarWest, che tornerà a gennaio dopo la pausa delle feste. Quando lo scorso anno la Rai mi ha chiesto di spostare la messa in onda dal lunedì al venerdì per fare posto al programma di Giletti, sapevo bene a x.com

Cari amici, ieri è andata in onda l’ultima puntata di FarWest, che tornerà a gennaio dopo la pausa delle feste. Quando lo scorso anno la Rai mi ha chiesto di spostare la messa in onda dal lunedì al venerdì per far posto al programma di Giletti, sapevo bene a c - facebook.com facebook

© Bubinoblog - AMICI, 12° PUNTATA: MARIA DE FILIPPI TRA SUPEROSPITI E NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO

Amici 25 - Maria Rosaria - Proud Mary

Video Amici 25 - Maria Rosaria - Proud Mary Video Amici 25 - Maria Rosaria - Proud Mary