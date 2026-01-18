Domenica 18 gennaio alle 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata di Amici. In questa occasione, gli studenti della scuola affrontano sfide di canto e ballo, mettendo alla prova le proprie capacità artistiche. Un appuntamento che continua a coinvolgere il pubblico con le gare tra giovani talenti, offrendo uno sguardo sulle loro evoluzioni e aspirazioni.

Domenica 18 gennaio alle ore 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con il talent show Amici. Nella scuola sono 16 i banchi occupati dagli allievi: Caterina, Plasma, Riccardo, Valentina, (prof. Zerbi); Angie, Lorenzo, Michele, (prof. Cuccarini) Elena, Gard, Opi (prof. Pettinelli); per il canto Emiliano, Maria Rosaria (prof. Celentano) Alex, Pierpaolo (prof. Peparini) Alessio. Kiara (prof. Emanuel Lo) nel ballo. In studio a valutare le esibizioni dei cantanti che presentano i loro nuovi inediti il cantautore e musicista Brunori Sas mentre a valutare le esibizioni di ballo la ballerina e conduttrice Radio e Tv Rossella Brescia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI 14° PUNTATA: NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO NELLA SCUOLA DI CANALE 5

