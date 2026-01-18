AMICI 14° PUNTATA | NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO NELLA SCUOLA DI CANALE 5
Domenica 18 gennaio alle 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata di Amici. In questa occasione, gli studenti della scuola affrontano sfide di canto e ballo, mettendo alla prova le proprie capacità artistiche. Un appuntamento che continua a coinvolgere il pubblico con le gare tra giovani talenti, offrendo uno sguardo sulle loro evoluzioni e aspirazioni.
Domenica 18 gennaio alle ore 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con il talent show Amici. Nella scuola sono 16 i banchi occupati dagli allievi: Caterina, Plasma, Riccardo, Valentina, (prof. Zerbi); Angie, Lorenzo, Michele, (prof. Cuccarini) Elena, Gard, Opi (prof. Pettinelli); per il canto Emiliano, Maria Rosaria (prof. Celentano) Alex, Pierpaolo (prof. Peparini) Alessio. Kiara (prof. Emanuel Lo) nel ballo. In studio a valutare le esibizioni dei cantanti che presentano i loro nuovi inediti il cantautore e musicista Brunori Sas mentre a valutare le esibizioni di ballo la ballerina e conduttrice Radio e Tv Rossella Brescia. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: AMICI 14° PUNTATA: NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO NELLA SCUOLA DI CANALE 5
Leggi anche: AMICI, QUINTA PUNTATA: NUOVE SFIDE DI BALLO E CANTO CON EMMA SUPEROSPITE
AMICI 14° PUNTATA | NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO NELLA SCUOLA DI CANALE 5.
Amici 25, anticipazioni: Anna Pettinelli ai ferri corti con un allievo, nuovi inediti e tensione in studio - Anche oggi, domenica 18 gennaio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5: tutti gli ospiti, l'esito delle sfide e spoiler sulle eliminazioni. libero.it
Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 18 gennaio 2026: nuovi eliminati? Le sfide e cosa accadrà - Oggi 15 gennaio 2026 va in scena una nuova registrazione di Amici 25: chi è in sfida, nuove gare e possibili eliminati in studio ... ilsussidiario.net
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 18 gennaio: Opi affronta Anna Pettinelli, nuovi scontri in studio - Tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 18 genanaio 2026 su Canale 5. msn.com
Amici 25, Pettinelli sospende la maglia di Flavia e lei sbotta “Non sono d’accordo”
Amici 25, le anticipazioni della puntata: sfide, classifica e nuovi inediti, ancora allievi a rischio. Opi si scaglia contro - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.