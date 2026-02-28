Amburgo-RB Lipsia domenica 01 marzo 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle 19:30 si gioca la partita tra Amburgo e RB Lipsia, valida per la 24ª giornata di Bundesliga. Sono state ufficializzate le formazioni di entrambe le squadre, e sono disponibili quote e pronostici. La sfida si svolge sul campo dell’Amburgo, con l’RB Lipsia guidato da Werner in trasferta contro la squadra di Polzin.

Si chiude il turno numero 24 di Bundesliga con il RB Lipsia di Werner impegnato sul difficile campo dell'Amburgo di Polzin. I Rothoesen sono imbattuti da 5 partite e in casa non perdono dal 25 ottobre (0-1 contro il Wolfsburg). Un campionato in crescendo per gli anseatici che hanno un comodo vantaggio sul terzultimo posto e la concreta possibilità sfruttando il Volksparkstadion di blindare la salvezza con.