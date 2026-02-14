RB Lipsia-Wolfsburg domenica 15 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra RB Lipsia e Wolfsburg, in programma domenica 15 febbraio alle 17:30, si svolge perché entrambe le squadre cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Lipsia, guidato dall’allenatore Werner, vuole riscattarsi dopo alcune partite deludenti, mentre il Wolfsburg, sotto la guida di Bauer, tenta di migliorare la propria posizione in classifica. La partita si svolge in un momento di grande tensione, con entrambe le squadre che puntano a conquistare la vittoria per evitare di scendere in fondo alla graduatoria.

Si chiude il ventiduesimo turno di Bundesliga con la gara tra il RB Lipsia di Werner e il Wolfsburg di Bauer invischiato nella lotta per non retrocedere. I Roten Bullen non sono riusciti ad opporre più di tanta resistenza ad un Bayern Monaco in versione rimaneggiata e hanno salutato la coppa perdendo con 2 gol segnati nella ripresa. Solo una vittoria nelle ultime 4 sfide e adesso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

