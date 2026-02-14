RB Lipsia-Wolfsburg domenica 15 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il match tra RB Lipsia e Wolfsburg, in programma domenica 15 febbraio alle 17:30, si svolge perché entrambe le squadre cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Lipsia, guidato dall’allenatore Werner, vuole riscattarsi dopo alcune partite deludenti, mentre il Wolfsburg, sotto la guida di Bauer, tenta di migliorare la propria posizione in classifica. La partita si svolge in un momento di grande tensione, con entrambe le squadre che puntano a conquistare la vittoria per evitare di scendere in fondo alla graduatoria.
Si chiude il ventiduesimo turno di Bundesliga con la gara tra il RB Lipsia di Werner e il Wolfsburg di Bauer invischiato nella lotta per non retrocedere. I Roten Bullen non sono riusciti ad opporre più di tanta resistenza ad un Bayern Monaco in versione rimaneggiata e hanno salutato la coppa perdendo con 2 gol segnati nella ripresa. Solo una vittoria nelle ultime 4 sfide e adesso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
RB Lipsia-Wolfsburg (domenica 15 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici
Il match tra RB Lipsia e Wolfsburg, in programma domenica 15 febbraio alle 17:30, si svolge a causa della lotta per evitare la retrocessione che coinvolge entrambe le squadre.
Colonia-RB Lipsia (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Domenica 8 febbraio, alle 15:30, si gioca la sfida tra Colonia e RB Lipsia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Pronostico Lipsia-Wolfsburg: inseriscono la quartaLipsia-Wolfsburg è una partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
RB Lipsia, si insiste per Lacroix del Wolfsburg. Ma i biancoverdi non hanno intenzione di cederloIl Wolfsburg è intenzionato a resistere alle offerte del RB Lipsia per il difensore Maxence Lacroix, classe 2000. Il club biancoverde infatti non ha preso in considerazione le prime due offerte da ... m.tuttomercatoweb.com
PER IL MAINZ LA RED BULL ARENA È DIVENTATA TERRENO DI CONQUISTA Era gennaio 2022, una doppietta di André Silva e una rete a testa di Szoboszlai e Nkunku permetteva al Lipsia di Mimmo Tedesco di regolare per 4-1 un Mainz allenato da B facebook