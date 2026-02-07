Colonia-RB Lipsia domenica 08 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 8 febbraio, alle 15:30, si gioca la sfida tra Colonia e RB Lipsia. Dopo due sconfitte casalinghe di fila, il Lipsia di Werner si prepara a scendere in campo per cercare di fare punti e risollevarsi in classifica. La squadra tedesca vuole mettere fine alla serie negativa e avvicinarsi alla zona Champions. La partita si prospetta aperta, con entrambe le formazioni che puntano a portare a casa i tre punti.

Reduce da 2 KO interni consecutivi il RB Lipsia di Werner cerca di recuperare punti sulla zona Champions nella sfida sul campo del Colonia. I Geissboecken hanno trovato 3 punti fondamentali nello scontro diretto contro il Wolfsburg grazie al gol di Maina alla mezzora del primo tempo. Un successo fondamentale in ottica salvezza e che tiene la squadra a 5 punti di vantaggio sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-RB Lipsia (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Approfondimenti su Colonia RB Lipsia Colonia-RB Lipsia (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Domenica 8 febbraio 2026, alle 15:30, si gioca la partita tra Colonia e RB Lipsia. RB Lipsia-Werder Brema (domenica 23 novembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Colonia RB Lipsia Argomenti discussi: Colonia-RB Lipsia (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici; Colonia-RB Lipsia domenica 08 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici; FC Colonia vs RB Lipsia Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 08-02-2026; Colonia-Lipsia: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV. Bundesliga, il Lipsia gioca a tennis con il Colonia: finisce 6-0, doppietta per OpendaDopo la netta affermazione del Bayern Monaco sul Darmstadt, un'altra goleada in Bundesliga. Il Lipsia ha infatti piegato addirittura 6-0 il Colonia. Werner su rigore apre le marcature al 15', poi una ... m.tuttomercatoweb.com Hoffenheim, Colonia e Wolfsburg per archiviare le delusioni in coppa: il programma di BundesligaSoltanto due gare in programma in questa domenica due novembre per quanto riguarda la Bundesliga. Ad aprire la giornata sarà la sfida tra Colonia ed Amburgo, in programma alle ore 15:30. I padroni di ... tuttomercatoweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.