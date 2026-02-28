Amazon Music ha annunciato la classifica dei dieci brani più ascoltati a Sanremo 2026 dopo il quarto giorno, con Sal Da Vinci, Fedez e Marco Masini in testa, insieme a Samurai Jay. La manifestazione prosegue, attirando attenzione sia dal pubblico che sui social media, mentre si avvicina la serata conclusiva. La playlist ufficiale dell’evento è disponibile sulla piattaforma di streaming.

Mentre cresce l’attesa per la serata finale, Sanremo 2026 continua a dominare conversazioni, ascolti e trend digitali. In questo scenario, Amazon Music ha diffuso l’aggiornamento della Top 10 delle canzoni più ascoltate del Festival, basata sui dati raccolti dalla piattaforma dopo il quarto giorno della kermesse. Un termometro interessante perché fotografa non solo il “sentiment” del pubblico, ma anche la capacità dei brani di trasformarsi in ascolti ripetuti: la vera prova di resistenza di una canzone da Festival. La playlist di Sanremo vola anche fuori dall’Italia. Uno dei dati più significativi riguarda la dimensione internazionale: il 25 e 26 febbraio la playlist di Sanremo 2026 su Amazon Music è risultata la playlist di musica italiana più ascoltata a livello globale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Amazon Music svela la Top 10 di Sanremo 2026 dopo il quarto giorno: Sal Da Vinci, Fedez & Marco Masini e Samurai Jay in testa

Sanremo 2026, ascoltati i 30 brani in gara, le pagelle: Fedez & Masini vincenti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci underdogAbbiamo ascoltato in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo 2026: relazioni tossiche, famiglie imperfette, fragilità maschili e desiderio...

I Favoriti di Sanremo 2026, è testa a testa tra Sal Da Vinci e il duo Fedez-Masini© Salvo La Fata per mediaMaiIl Festival di Sanremo 2026 arriva alla serata finale e la domanda più importante è una, la solita, che si rinnova ogni...

Tutti gli aggiornamenti su Amazon Music.

Temi più discussi: Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a marzo 2026; Sanremo 2026: musica, stile e protagonisti della 76ª edizione tra Fan Zone, podcast e Alexa con Amazon Music -; Audio digitale: Audion presenta Audion AI e rinnova la brand identity; 30 serie tv da guardare su Prime Video – Le novità di marzo 2026.

Alexa, quali sono le domande più frequenti rivolte dagli utenti italiani nel 2025? Amazon svela la classificaChe ore sono? Oggi piove? Quali sono le ultime notizie dal mondo? Non vi preoccupate, ci pensa Alexa a rispondervi. Ogni giorno milioni di italiani si rivolgono ad Alexa, l'assistente vocale di Amazon ... ilgazzettino.it

Alexa, quali sono le domande più frequenti rivolte dagli utenti italiani nel 2025? Amazon svela la classificaCuoricini, Coma Cose Balorda nostalgia, Olly e Juli Tutta l'Italia, Gabry Ponte La cura per me, Giorgia APT, Rosé e Bruno Mars Il filo rosso, Alfa Bam Bam, Banfy e Sheridan Volevo essere un duro, ... ilgazzettino.it

Un primo bilancio guardando i dati su Amazon Music, Earone e Airplay - facebook.com facebook

Un primo bilancio guardando i dati su Amazon Music, Earone e Airplay x.com