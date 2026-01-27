Ambiguità vuol dire complicità La buona Memoria di Meloni e Mattarella

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni e Sergio Mattarella hanno dimostrato coerenza nel ricordare eventi storici, mantenendo un atteggiamento sobrio e rispettoso. La loro condotta riflette l’importanza di valorizzare la memoria senza compromessi, evitando strumentalizzazioni politiche. Un impegno che sottolinea la volontà di preservare i valori fondamentali e garantire un ricordo autentico e condiviso.

  Non è stata una sorpresa, ma una conferma. Nel Giorno della Memoria,  Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno fatto quello che da tempo mostrano di saper fare su questo terreno: evitare i doppi standard, tenere la barra dritta, non piegare la memoria alle convenienze del presente. Ed è proprio questa continuità a rendere il loro messaggio politicamente rilevante. Il Presidente della Repubblica ha ricordato che “nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale, per i germi della discriminazione, per l’antisemitismo”. Parole che Mattarella pronuncia da anni, ma che oggi pesano di più, perché arrivano in un clima in cui una parte della sinistra continua a giocare con le definizioni, a distinguere l’antisemitismo “storico” da quello contemporaneo, a rifugiarsi nell’antisionismo come alibi morale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

