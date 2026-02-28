Amaca di insicurezza
Un ricordo di infanzia: i viaggi in macchina con papà alla guida di una 127 verdina, mentre i fratelli riposavano, mangiavano o si contendevano nel sedile posteriore. Le tratte si estendevano da Milano fino al Sud, creando momenti di condivisione e piccole sfide tra i passeggeri. Questi viaggi rimangono impressi come ricordi di un tempo passato, fatto di incontri e distanze percorse.
Da bambini si faceva una tirata magari da Milano al profondo Sud con papà al volante della 127 verdina e noi fratelli a dormire, mangiare o litigare sul sedile posteriore. Niente aria condizionata, niente abs e tanto meno cinture di sicurezza o seggiolino per il piccolo di famiglia. Vero, erano altri tempi: i 100 chilometri orari erano un sogno e la sicurezza in auto era questa sconosciuta. I meno giovani ricorderanno lo spot dell'amaca di una famosissima azienda di prodotti per bambini dove deporre il pargolo durante i viaggi: comodissima ma in caso di brusca frenata il figlio lo ritrovavi spiaccicato ai vetri o alla capote. I tempi si sono evoluti come la (ma non sempre) la consapevolezza che tecnologia ti salva la vita.
