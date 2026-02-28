amaca di insicurezza

Un ricordo di infanzia: i viaggi in macchina con papà alla guida di una 127 verdina, mentre i fratelli riposavano, mangiavano o si contendevano nel sedile posteriore. Le tratte si estendevano da Milano fino al Sud, creando momenti di condivisione e piccole sfide tra i passeggeri. Questi viaggi rimangono impressi come ricordi di un tempo passato, fatto di incontri e distanze percorse.

Da bambini si faceva una tirata magari da Milano al profondo Sud con papà al volante della 127 verdina e noi fratelli a dormire, mangiare o litigare sul sedile posteriore. Niente aria condizionata, niente abs e tanto meno cinture di sicurezza o seggiolino per il piccolo di famiglia. Vero, erano altri tempi: i 100 chilometri orari erano un sogno e la sicurezza in auto era questa sconosciuta. I meno giovani ricorderanno lo spot dell’amaca di una famosissima azienda di prodotti per bambini dove deporre il pargolo durante i viaggi: comodissima ma in caso di brusca frenata il figlio lo ritrovavi spiaccicato ai vetri o alla capote. I tempi si sono evoluti come la (ma non sempre) la consapevolezza che tecnologia ti salva la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amaca di (in)sicurezza

Pinacoteca riapre con misure di sicurezza rafforzate: armi in sicurezza**Ancona, 6 febbraio 2026 – La Pinacoteca Civica di Ancona, custode di opere d’arte e di armi storiche, è pronta a riaprire dopo un’operazione di...

Più sicurezza per la Locale In arrivo un ’taser’ indolore e un distanziatore di sicurezzaNiente taser per la Polizia locale, ma per gli agenti potrebbero arrivare due nuovi strumenti di autodifesa che non sono classificati come armi e...

Aerial Hammock Wikid Games Tutorial | Strength Intensive Choreo | The Aerial Besties