La Polizia locale potrebbe presto usare due nuovi strumenti di autodifesa, senza armi e senza dolore. Si tratta di un taser indolore e di un distanziatore di sicurezza, pensati per aumentare la sicurezza senza causare danni o sofferenza. Per ora, niente taser tradizionale, ma gli agenti si preparano a adottare queste novità che promettono di essere più sicure sia per gli agenti sia per le persone coinvolte.

Niente taser per la Polizia locale, ma per gli agenti potrebbero arrivare due nuovi strumenti di autodifesa che non sono classificati come armi e che, soprattutto, "non infligge dolore o provoca lesioni al possibile aggressore". Si tratta di un distanziatore estensibile, un oggetto telescopico multifunzione capace di interporre tra l’operatore e l’eventuale soggetto pericoloso una distanza di sicurezza, e anche del BolaWrap, che di fatto è un dispositivo che tanto ricorda un telecomando e che ‘spara’, verso la persona da contenere, un laccio di kevlar a una velocità di 160 metri al secondo, bloccando così le gambe o il tronco grazie a delle piccole ancore che si agganciano agli abiti fino a una distanza massima di otto metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Più sicurezza per la Locale In arrivo un 'taser' indolore e un distanziatore di sicurezza

Approfondimenti su Polizia Locala

In diversi comuni della Brianza, si intensifica l’attenzione alla sicurezza pubblica attraverso l’adozione di strumenti come il taser per gli agenti di polizia locale e l’installazione di nuove telecamere.

Nel bilancio della Polizia Locale si riscontrano molte croci, con un aumento delle vittime sulle strade.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Polizia Locala

