Altobelli chiude i giochi | 10 punti di distacco sono difficili da recuperare per il Milan l’Inter sta dimostrando da mesi di essere la più forte! Lui sarà un nuovo acquisto

Altobelli ha commentato la situazione in campionato, affermando che un vantaggio di 10 punti rende difficile per il Milan recuperare, mentre l’Inter sta dimostrando da mesi di essere la più forte. Ha anche annunciato che un nuovo acquisto arriverà presto alla squadra nerazzurra. Le sue parole si concentrano sui progressi delle due squadre e sulla corsa allo scudetto.

Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma.Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L'annuncio Rashford Barcellona, Flick accontentato? C'è la decisione sul riscatto dal Manchester United Boniek allo scoperto: «Calcio italiano in crisi? Ma va! Non so come c**zo abbiamo fatto perdere col Lecce nel 1986. Lotta Scudetto, Gautieri: "Il Milan sta dimostrando di essere forte sia in casa che fuori"Al termine del sabato di Serie A, la classifica nelle posizioni più elevate si è ristretta.