Altobelli | Inter il turnover non mi piace | devono giocare i migliori Immaginate io e Lautaro davanti

Un ex calciatore dell’Inter ha dichiarato che il turnover non gli piace e che devono giocare i migliori, immaginando un attacco con Lautaro. Ha anche affermato che bisogna dimenticare la Champions e concentrarsi sulla vittoria di due titoli italiani, ritenendo questa una sfida molto difficile ma possibile. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista recente.

Arrivederci Champions. Il motivetto risuona in casa Inter da martedì ma ha ben poco del malinconico. Certo, potremmo stare ore a parlare del fascino delle notti europee, dei milioni finiti nelle casse del Bodo e dei rimpianti nerazzurri ma il ritorno immediato al campionato e la Coppa Italia che insegue l’impegno di stasera con il Genoa (appuntamento con il Como martedì prossimo) fanno brillare di nuovo gli occhi a Chivu e ai suoi. Ci sono due titoli, lì davanti, da azzannare per archiviare questa come una stagione comunque da ricordare. Di annate così Alessandro Altobelli ne ha vissute, considera l’uscita dall’Europa "uno schiaffo forte" ma sa che la storia si può fare anche senza lo scintillio (o le illusioni) della Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter, Altobelli sicuro: «Lautaro Martinez? Mi prenderà, per fortuna aggiungo! Si merita ogni gioia, di gol non gliene auguro 200, ma 400…»“Spillo” Altobelli, leggenda nerazzurra, non teme di essere superato da Lautaro Martinez nella classifica marcatori all-time dell’Inter (attualmente...

