Alluvione il Governo modifica le condizioni per le delocalizzazioni Curcio | Norme meno stringenti

Il Governo ha modificato le condizioni per le delocalizzazioni inserendo nuove norme nel disegno di legge. La novità principale riguarda la riduzione delle restrizioni, con un’attenzione particolare alle modalità di intervento e ai criteri di finanziamento. Curcio ha commentato che le nuove regole sono meno stringenti rispetto al passato, aprendo la possibilità di interventi più agevoli per le aziende coinvolte.

"Il Governo ha introdotto delle novità importanti in merito alla delocalizzazione. La norma inserita nel disegno di legge, infatti, rappresenta un passo concreto e atteso, che consente di ridisegnare il perimetro degli interventi di delocalizzazione finanziabili, venendo incontro alle esigenze di.