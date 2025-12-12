L’allarme di Bonfanti | Le norme del governo penalizzano le aree interne

L'intervento di Bonfanti denuncia le conseguenze delle recenti norme governative sulle aree interne, evidenziando come circa la metà dei piccoli comuni potrebbe essere esclusa dai futuri fondi destinati ai territori montani. La nuova classificazione proposta dal governo rischia di penalizzare pesantemente queste comunità, accentuando le difficoltà già presenti nelle aree più remote del Paese.

"La metà dei piccoli comuni rischiano di venir tagliati fuori dai fondi per i comuni montani a causa della nuova classificazione proposta dal governo. Una disparità inaccettabile!". Il commento preoccupato è del sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, che aggiunge: "Se l’impianto pensato dal Governo non verrà corretto prima della scadenza del 19 dicembre il rischio concreto è proprio quello di dimezzare il numero dei Comuni beneficiari dei fondi, con un impatto pesantissimo per le aree interne della Toscana, tra cui anche quella che comprende il nostro Comune di Pescaglia". Spiega Bonfanti: "Non è accettabile che la classificazione dei territori sia costruita quasi esclusivamente su parametri altimetrici e di pendenza, perché questo approccio non restituisce la reale condizione di fragilità dei nostri territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it