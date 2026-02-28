All’Orient Hub percorsi studio o nel lavoro

Giovedì e venerdì, dalle 10 alle 14, le Sale gemelle del Museo del Tessile accoglieranno la seconda edizione di Orient-hub, un evento dedicato a percorsi di studio e lavoro. Durante le due giornate, saranno presenti diverse organizzazioni e aziende che offriranno informazioni e opportunità ai partecipanti interessati a sviluppare il proprio percorso professionale o formativo.

Giovedì e venerdì, dalle 10 alle 14, le Sale gemelle del Museo del Tessile ospiteranno la seconda edizione di Orient-hub. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche educative, è dedicata ai giovani dai 16 ai 34 anni che vogliono orientarsi negli studi e nel lavoro. Nasce con l’obiettivo di accompagnarli nella scelta del proprio futuro, offrendo strumenti per districarsi tra università, formazione professionale e opportunità occupazionali. Due giornate pensate come spazio di incontro diretto tra giovani, aziende, enti di formazione e istituti scolastici. Giovedì sono previsti interventi e speech, mentre venerdì i ragazzi potranno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - All’Orient Hub percorsi studio o nel lavoro Leggi anche: Carcere, 74 detenuti trasferiti da via Burla, i garanti: “Costretti ad abbandonare percorsi di studio e lavoro” CIOFS-FP Trieste guida i giovani nel mondo del lavoro grazie ai nuovi percorsi di filiera 4+2Nel corso dei quattro anni gli studenti dei percorsi ordinari svolgono tra le ottocento e le mille ore di alternanza, mentre quelli della filiera 4+2... Student Dunk Challenge | Epic Basketball Moments at Chinese International School Una raccolta di contenuti su All Orient Hub. Temi più discussi: All’Orient Hub percorsi studio o nel lavoro; ORIENT–HUB, due giornate a Busto Arszio per orientarsi tra ITS, università e lavoro; Studio o lavoro? Una scelta consapevole è possibile per i giovani con Orient-Hub a Busto; Orient-Hub 2026: al museo del Tessile due giorni per disegnare il futuro dei giovani. All’Orient Hub percorsi studio o nel lavoroGiovedì e venerdì, dalle 10 alle 14, le Sale gemelle del Museo del Tessile ospiteranno la seconda edizione di Orient-hub. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche educative, è dedicata a ... ilgiorno.it ORIENT–HUB, due giornate a Busto Arszio per orientarsi tra ITS, università e lavoroIl 5 e 6 marzo dalle 10 alle 14 le Sale Gemelle del Museo del Tessile ospiteranno la seconda edizione dell'evento dedicato ai giovani dai 16 ai 34 anni che desiderano orientarsi nel proprio percorso d ... legnanonews.com Il 5 e 6 marzo dalle 10.00 alle 14.00 le Sale Gemelle del Museo del Tessile ospiteranno la seconda edizione di ORIENT–HUB, un evento, promosso dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’assessorato alle Politiche educative, dedicato ai giovani da - facebook.com facebook