CIOFS-FP Trieste guida i giovani nel mondo del lavoro grazie ai nuovi percorsi di filiera 4+2

CIOFS-FP Trieste promuove l’integrazione tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro attraverso i percorsi di filiera 4+2. Con oltre quarant’anni di esperienza, l’organizzazione si impegna a valorizzare le competenze pratiche dei giovani e a facilitare il loro ingresso nel mondo lavorativo e negli studi superiori.

Unire il mondo della scuola con quello della formazione professionale, valorizzando l'intelligenza pratica dei ragazzi e creando collegamenti diretti con il lavoro e con gli studi superiori: è questa la missione di CIOFS-FP Trieste, che da oltre quarant'anni anni arricchisce l'offerta formativa.

