Allegri e un futuro lontano dal Milan? La risposta | Con la società totale sintonia

Prima della partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore del club ha dichiarato di essere in totale sintonia con la società e di non avere intenzione di lasciare la squadra nel prossimo futuro. Durante la conferenza stampa ha risposto alle domande sul suo ruolo e sul rapporto con la dirigenza, confermando la sua volontà di proseguire la collaborazione.

Pochi giorni fa il giornalista Michele Criscitiello ha sparato la bomba: Massimiliano Allegri non sarebbe così deciso e convinto a continuare con il Milan nella prossima stagione. Inevitabile la domanda in conferenza stampa allo stesso allenatore rossonero prima di Cremonese-Milan. Allegri ha risposto così. "Con la società c'è totale sintonia, poi è normale confrontarsi e vederla diversamente su alcune cose. Poi l'importante è lavorare per il bene del Milan. Io sono molto contento di essere tornato al Milan e di avere iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi meraviglioso. A marzo siamo messi abbastanza bene, ora vedremo se saremo bravi a rimanere lì. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

