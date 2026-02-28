Milan con la Cremonese per il riscatto Allegri distende gli animi | Io via? Totale sintonia con la società
Il Milan affronta la partita contro la Cremonese nel tentativo di riscattarsi dopo alcune prestazioni deludenti. L’allenatore ha dichiarato di essere in totale sintonia con la società e ha commentato lo stato attuale della squadra, sottolineando che si sta entrando nella fase decisiva della stagione. La squadra si prepara quindi a disputare una sfida importante in un momento cruciale del campionato.
Milano, 28 febbraio 2026 - “Siamo arrivati discretamente a marzo, avremmo potuto arrivarci anche meglio: ora inizia la discesa e si decide la stagione”. Sono queste prime parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Cremonese-Milan, in programma domani, domenica 1 marzo, alle 12.30 allo Zini. I rossoneri vogliono riscattare il ko col Parma, sconfitta amara su cui il tecnico livornese si è soffermato: “Ci ha un po' rintronati, normale visto che non perdevamo da sei mesi. Ora bisogna tornare a correre. Gabbia ha un'infiammazione ed è out, Loftus-Cheek starà fuori per un po', Gimenez è in una buona condizione e da settimana prossima dovrebbe allenarsi con la squadra”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
#Allegri: "Che voto dare al mio Milan finora 54, come i punti (ride, ndr). La stagione non finisce qui, continua fino al 25 maggio". #CremoneseMilan #MPLive x.com
