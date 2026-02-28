Il Milan affronta la partita contro la Cremonese nel tentativo di riscattarsi dopo alcune prestazioni deludenti. L’allenatore ha dichiarato di essere in totale sintonia con la società e ha commentato lo stato attuale della squadra, sottolineando che si sta entrando nella fase decisiva della stagione. La squadra si prepara quindi a disputare una sfida importante in un momento cruciale del campionato.

Milano, 28 febbraio 2026 - “Siamo arrivati discretamente a marzo, avremmo potuto arrivarci anche meglio: ora inizia la discesa e si decide la stagione”. Sono queste prime parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Cremonese-Milan, in programma domani, domenica 1 marzo, alle 12.30 allo Zini. I rossoneri vogliono riscattare il ko col Parma, sconfitta amara su cui il tecnico livornese si è soffermato: “Ci ha un po' rintronati, normale visto che non perdevamo da sei mesi. Ora bisogna tornare a correre. Gabbia ha un'infiammazione ed è out, Loftus-Cheek starà fuori per un po', Gimenez è in una buona condizione e da settimana prossima dovrebbe allenarsi con la squadra”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan con la Cremonese per il riscatto. Allegri distende gli animi: “Io via? Totale sintonia con la società”

#Allegri: "Che voto dare al mio Milan finora 54, come i punti (ride, ndr). La stagione non finisce qui, continua fino al 25 maggio". #CremoneseMilan #MPLive x.com

La bacheca di Guirassy è desolatamente vuota e ha capito che vincere un trofeo, giocando nello stesso campionato del Bayern, è assai complicato. Ecco perché è pronto a farsi sedurre dal Milan che la prossima stagione punterà allo scudetto. Guirassy con i s - facebook.com facebook