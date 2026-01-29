Oduamadi | Allegri? Non è cambiato di una virgola fortissimo Nel mio Milan Leao non avrebbe

Nnamdi Oduamadi torna a parlare del suo passato al Milan e non risparmia commenti su Allegri e Leao. L’ex attaccante rossonero dice che Allegri non è cambiato e lo definisce fortissimo. Ricorda anche che, durante il suo periodo in squadra, Leao non avrebbe avuto le stesse possibilità che ha ora. Oduamadi ripercorre i momenti più importanti della sua carriera in maglia rossonera, dal primo scudetto del 2011 fino alle attuali dinamiche con il portoghese.

L'ex calciatore rossonero Nnamdi Chidiebere Oduamadi, intervistato dai microfoni di gazzetta.it, oltre che della sua carriera in generale, ha voluto parlare della sua esperienza al Milan, avvenuta tra il 2009-2011 e il 2017-2018. Oduamadi si è voluto soffermare sullo scudetto del 2011, vinto con Allegri alla guida, per poi passare alla sua speranza di ritornare in rossonero per avere più spazio. Ecco, di seguito, le sue parole: Lo scudetto del 2011 porta anche la sua firma: "Sì, anche se ho giocato una sola partita di campionato. Ma quell'esordio a San Siro col Catania fu indimenticabile: anche se ricordo di aver giocato la pre-season del 2009, detti il cambio a Ronaldinho nel derby contro l'Inter.

