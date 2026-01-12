Paola Frassinetti sottolinea l'importanza di mostrare solidarietà concreta alle donne iraniane, di fronte alle sfide che affrontano. La presenza in piazza rappresenta un gesto di vicinanza e attenzione, rifiutando l’indifferenza diffusa. È essenziale tradurre il sostegno in azioni concrete, per sostenere il loro coraggio e promuovere un impegno reale contro le ingiustizie che vivono.

Un «segnale concreto di solidarietà» verso il popolo iraniano, e le sue donne in particolare. E un «no all’indifferenza diffusa» verso quello che sta accadendo, perché la sua portata chiede un impegno più concreto delle sole dichiarazioni di sostegno. Paola Frassinetti, deputata e sottosegretario all’Istruzione, è tra le donne di FdI che oggi saranno in piazza a Milano per il sit in “Libertà per l’Iran”, al fianco soprattutto della donne oppresse dalla dittatura. Onorevole, quanto è importante in questo momento manifestare solidarietà al popolo iraniano e alle donne in particolare? «Moltissimo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Noi in piazza per le donne iraniane: di fronte al loro coraggio non ci si può girare dall’altra parte». Parla Paola Frassinetti

