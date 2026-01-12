Noi in piazza per le donne iraniane | di fronte al loro coraggio non ci si può girare dall’altra parte Parla Paola Frassinetti
Paola Frassinetti sottolinea l'importanza di mostrare solidarietà concreta alle donne iraniane, di fronte alle sfide che affrontano. La presenza in piazza rappresenta un gesto di vicinanza e attenzione, rifiutando l’indifferenza diffusa. È essenziale tradurre il sostegno in azioni concrete, per sostenere il loro coraggio e promuovere un impegno reale contro le ingiustizie che vivono.
Un «segnale concreto di solidarietà» verso il popolo iraniano, e le sue donne in particolare. E un «no all’indifferenza diffusa» verso quello che sta accadendo, perché la sua portata chiede un impegno più concreto delle sole dichiarazioni di sostegno. Paola Frassinetti, deputata e sottosegretario all’Istruzione, è tra le donne di FdI che oggi saranno in piazza a Milano per il sit in “Libertà per l’Iran”, al fianco soprattutto della donne oppresse dalla dittatura. Onorevole, quanto è importante in questo momento manifestare solidarietà al popolo iraniano e alle donne in particolare? «Moltissimo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
“In Iran sempre più giovani chiedono la caduta del regime e il ritorno del figlio dello scià”. Proteste e scenari, Toninelli (Ispi): “La possibilità di attacco Usa o Israele c'è”; Iran, il doppio fronte che spaventa il regime; Claudia Oggioni: Abito di fronte al Niguarda, porte aperte ai familiari dei ragazzi di Crans-Montana.
Il coraggio delle donne iraniane in piazza contro il regime degli ayatollah - Le donne iraniane hanno dimostrato di essere il motore del cambiamento e della rivoluzione culturale in Iran. msn.com
PER LA LIBERTÀ DELLE DONNE IRANIANE Domani a Milano scendiamo in piazza per dare voce alle donne e al popolo iraniano che, in queste settimane, stanno sfidando una dittatura teocratica che reprime, censura e uccide. In Iran ragazze, giovani, stude - facebook.com facebook
Le donne di Fratelli d’Italia Milano saranno in piazza lunedì 12 gennaio alle 17 in Piazza San Carlo per esprimere solidarietà alle donne iraniane che sfidano una dittatura che opprime e reprime. Chiedono una cosa semplice: libertà e dignità. Noi scegliamo di x.com
