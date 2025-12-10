Champions League occasione sprecata per l’Inter | ora tutto si decide contro Arsenal e Borussia
L'Inter affronta un momento difficile in Champions League dopo due sconfitte consecutive, rendendo più complesso il percorso nel torneo. La squadra deve ora concentrarsi sulle prossime sfide contro Arsenal e Borussia, decisive per le sorti della qualificazione, in un contesto in cui ogni punto sarà fondamentale per mantenere vive le speranze europee.
Inter News 24 Champions League, dopo la seconda sconfitta consecutiva, i nerazzurri vedono complicarsi il cammino europeo. L’Inter non riesce a sfruttare l’occasione di affrontare un Liverpool tutt’altro che irresistibile e incassa una sconfitta che pesa come un macigno nel cammino europeo. Dopo il ko di Madrid, arriva un’altra battuta d’arresto maturata nel finale, ancora una volta per un episodio chiave. Una serata che lascia l’amaro in bocca ai nerazzurri, apparsi lontani dalla brillantezza mostrata appena tre giorni prima contro il Como. La squadra di Cristian Chivu, allenatore rumeno alla guida dell’Inter, ha sofferto per lunghi tratti il pressing asfissiante degli inglesi. 🔗 Leggi su Internews24.com
