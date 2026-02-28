L'allenatore del Milan ha dichiarato che le prossime settimane saranno decisive per l'esito della stagione, sottolineando anche che con la società c'è sintonia riguardo al futuro. Ha commentato inoltre il risultato contro il Parma, ricordando che dopo un lungo periodo senza sconfitte, la squadra ha subito una battuta d'arresto. Le sue parole si sono concentrate sulla fase conclusiva del campionato e sulla situazione attuale.

"Parma? Dopo mesi che non perdevamo, un po' tutti abbiamo preso il contraccolpo" MILANO - "Ora si decide la stagione, gli ultimi due mesi e mezzo". Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, in programma domani alle 12.30 allo stadio Giovanni Zini, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla situazione della squadra in conferenza stampa, sottolineando come occorra subito ripartire dopo il ko col Parma. "Dopo mesi che non perdevamo, un po' tutti abbiamo preso il contraccolpo. Comunque bisogna ritornare a correre. Affrontiamo una squadra che ha ottime qualità. Nelle ultime tre partite a Cremona il Milan non ha segnato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Milan, adesso si decide tutto. Futuro? Con la società c'è sintonia"

Allegri: "Ora si decide tutto. Il mio futuro? C'è sintonia con il club, l'importante è la Champions"Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro la Cremonese: "Ora si decide la stagione, dallo scudetto ai...

Allegri e un futuro lontano dal Milan? La risposta: “Con la società totale sintonia”Pochi giorni fa il giornalista Michele Criscitiello ha sparato la bomba: Massimiliano Allegri non sarebbe così deciso e convinto a continuare con il...

Can Max Allegri Bring Milan Back to the Top

Contenuti utili per approfondire Allegri.

Temi più discussi: Da Pavlovic ad Allegri, il Milan alza la voce con l'Aia: Basta errori; Lite furibonda tra Allegri e Fabregas: Sei un bambino; Allegri espulso, Fabregas ferma Saelemaekers, lite e insulti: cos'è successo in Milan-Como; Fabregas: Chiedo scusa, ma Allegri esagerato. Abbiamo fatto tutto meglio del Milan.

Milan: Allegri risponde a Capello, giudica nuove regole VAR e rivela suo futuro citando SanremoMax Allegri viene incalzato in conferenza stampa sul suo futuro al Milan ma risponde solo dopo aver ascoltato la canzone di Sanremo di Sal Da Vinci. Poi il punto su infortunati e probabili formazioni ... sport.virgilio.it

Milan: Allegri, siamo a marzo e ora si decide la stagioneA marzo ci siamo arrivati discretamente bene, si poteva fare meglio ma adesso si decide la stagione. Si decide lo scudetto, i posti Champions. Da domani inizia la discesa: lo dice il tecnico del Mil ... sport.quotidiano.net

«ALLEGRI AVVISA IL MILAN: "BASTA CONTRACCOLPI, ORA INIZIA LA DISCESA!" GABBIA SALTA LA CREMONESE, GIMÉNEZ TORNA IN GRUPPO!» #Allegri #Milan #CremoneseMilan #Gimenez #Gabbia #Fullkrug #SerieA - facebook.com facebook

« » La lotta Champions, la situazione infortuni e quelle voci di un addio a fine anno: le parole di Allegri in conferenza #cremonesemilan #milanpress x.com