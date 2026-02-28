All' Ata Battisti concluso con successo il torneo internazionale col maxi montepremi | chi ha vinto

All'Ata Battisti di Trento si è conclusa la 21esima edizione del torneo internazionale di tennis, con un montepremi elevato. Andrea Guerrieri ha vinto il titolo, battendo in finale Jacopo Vasami in due tie break. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario e ha visto la partecipazione di diversi tennisti italiani. La finale si è disputata sul campo principale dell’impianto.