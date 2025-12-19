Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello quanto ha guadagnato con montepremi e programma

Anita Mazzotta, giovane piercer e tatuatrice di 26 anni, ha trionfato nella finalissima del Grande Fratello 2025, portando a casa il montepremi e il successo televisivo. Tra le concorrenti più strategiche e discusse della diciannovesima edizione, ha saputo conquistare il pubblico e la vittoria finale sotto la guida di Simona Ventura. La sua vittoria rappresenta un importante traguardo sia personale che professionale, consolidando la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

© Quifinanza.it - Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello, quanto ha guadagnato con montepremi e programma Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. La 26enne piercer e tatuatrice, tra le concorrenti più discusse e strategiche della diciannovesima edizione del reality show, Anita ha rispettato i pronostici e ha conquistato la vittoria nella finalissima del 18 dicembre condotta da Simona Ventura. La domanda che tutti si pongono adesso è una sola: ma quanto guadagnano i concorrenti e il vincitore del Grande Fratello? Al fianco di Anita, nel rush conclusivo, c'erano anche Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Giulia Soponariu, ma a trionfare è stata lei. Hanno prevalso lucidità e capacità tattica.

Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello, quanto ha guadagnato con montepremi e programma - Vincere il Grande Fratello fa guadagnare un montepremi in gettoni d’oro: la cifra è lorda e va applicata una commissione per la conversione ... quifinanza.it

Grande Fratello 2025, quanto ha vinto in soldi Anita Mazzotta? La spiegazione tra lordo, netto e gettoni d’oro - La finale del Grande Fratello ha confermato i pronostici: Anita Mazzotta ha vinto, ma realmente in soldi quanto ha vinto? superguidatv.it

«Ho preferito non leggere la lettera di mio padre durante la diretta. Magari ci sentiremo una volta fuori, lontano dalle telecamere, se lui vorrà davvero. » Così Anita Mazzotta ha scelto di gestire uno dei momenti più delicati della sua esperienza al Grande Fratell - facebook.com facebook

