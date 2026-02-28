Allarme Meloni sull’Intelligenza artificiale

Il premier ha lanciato un allarme sull'intelligenza artificiale, sottolineando che questa tecnologia non sostituisce il lavoro fisico ma può mettere a rischio il ruolo del cervello umano. Ha aggiunto che molte persone potrebbero diventare inutili a causa di questi sviluppi e ha annunciato l’adozione di una legge nazionale per garantire la trasparenza delle applicazioni tecnologiche.

L’Intelligenza artificiale come opportunità ma anche come rischio: l’intervento del premier Giorgia Meloni all’evento «Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità strategie, fiducia, regole, competenze» è improntato al più sano realismo. «L’intelligenza artificiale», argomenta il presidente del Consiglio, «è la più dirompente rivoluzione che sta vivendo la nostra epoca. Eravamo abituati a un progresso che aveva come obiettivo quello di ottimizzare le capacità umane e che si concentrava essenzialmente sulla sostituzione del lavoro fisico, in un mondo nel quale l’uomo rimaneva al centro. L’Intelligenza artificiale ha ribaltato questo paradigma, perché a essere soppiantato non è più il lavoro fisico dell’uomo ma il suo intelletto, ovvero ciò che da sempre ha reso l’uomo insostituibile da una macchina. 🔗 Leggi su Laverita.info

