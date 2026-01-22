Sassaiola contro il treno le polemiche | Contesto preoccupante per degrado e insicurezza

A Pontedera, l’incidente di una sassaiola contro un treno merci ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sul degrado dell’area. Fratelli d’Italia ha annunciato un’interrogazione all’amministrazione comunale per chiedere aggiornamenti sui tempi di riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario e sulle misure da adottare per garantire la sicurezza pubblica e del trasporto ferroviario. La questione evidenzia una situazione di disagio e insicurezza nel quartiere.

Pontedera, 22 gennaio 2026 – Dopo la sassaiola contro il treno merci arrivano le polemiche. A scatenarle Fratelli d'Italia di Pontedera, maggior partito all'opposizione in consiglio comunale della maggioranza guidata dal sindaco Matteo Franconi, che preannuncia un'interrogazione "all'amministrazione comunale per ottenere risposte puntuali sui tempi previsti per l'avvio e la conclusione di un intervento di riqualificazione dell'area dell'ex Consorzio Agrario e quali misure immediate si intendano adottare per garantire la sicurezza della zona e dei treni in transito". "La sassaiola che ha colpito un treno merci in transito nel tratto ferroviario di Pontedera, in prossimità dell'area dell'ex Consorzio Agrario – scrivono gli esponenti del partito Fratelli d'Italia – è un episodio di estrema gravità che non può essere liquidato come un fatto isolato.

