Allarme a Pratospilla per uno sciatore caduto | recuperato dal soccorso alpino

Sabato 28 febbraio, nella zona di Pratospilla, uno sciatore è caduto e ha attivato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del soccorso alpino, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il recupero dell’uomo è avvenuto rapidamente, senza ulteriori complicazioni. La zona è stata raggiunta dalle squadre di soccorso per prestare assistenza e trasportare lo sciatore.

Uno sciatore è caduto nella zona di Pratospilla, nella tarda mattinata di sabato 28 febbraio. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati gli operatori del soccorso alpino, insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco. IN AGGIORNAMENTO .