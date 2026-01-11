ferito sul monte ventasso recuperato dal soccorso alpino

Un uomo di circa cinquanta anni è stato soccorso dal Soccorso Alpino dopo essere stato vittima di una caduta sulla neve sul Monte Ventasso, nel Reggiano. L'evento si è verificato nei pressi del lago Calamone, durante un'escursione in quota. L'intervento tempestivo ha permesso di recuperare il ferito, che è stato successivamente assistito e messo in sicurezza.

Ventasso (Reggio Emilia), 11 gennaio 2026 – Soccorso alpino mobilitato nei pressi del lago Calamone, alle pendici del Monte Ventasso, sul Crinale reggiano, in seguito a una rovinosa caduta sulla neve che ha coinvolto un uomo cinquantenne, che era impegnato in una escursione in quota. L’uomo ha riportato una sospetta frattura a una caviglia. Al momento dell’incidente era in compagnia di amici, gli stessi che hanno prestato la prima assistenza, dando anche l’allarme ai soccorsi, vista l’impossibilità di rientrare in modo autonomo con il ferito. E’ stata attivata la stazione Monte Cusna per il soccorso, con l’intervento sul posto dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

