All’Arena in scena il maschilismo Il monologo di Veronica Pivetti

Stasera alle 21 al teatro Arena di Codigoro va in scena un monologo interpretato da Veronica Pivetti, che affronta il tema del maschilismo. L’evento fa parte della stagione teatrale in corso e rappresenta il terzo appuntamento in programma. La rappresentazione si concentra sulla figura della protagonista e sui temi legati al comportamento maschile e femminile.

Stasera alle 21 al teatro Arena di Codigoro va in scena il terzo appuntamento della stagione teatrale con " L'inferiorità mentale della donna un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole" di Giovanna Gra liberamente ispirato al trattato "L'inferiorità mentale della donna" di Paul Julius Moebius, interpretato da Veronica Pivetti e vede in scena il musicista Cristian Ruiz. Un'esilarante e paradossale analisi del maschilismo basata su testi del secolo scorso. Scrive la compagnia: "L'idea che le donne siano state considerate, per secoli, fisiologicamente deficienti può suggerirci qualcosa? Il nostro spettacolo nasce da questa domanda e mette in scena testi che in pochi conoscono, fra i più discriminanti, paradossali e, loro malgrado, esilaranti scritti razionali del secolo scorso.