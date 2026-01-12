L' inferiorità mentale della donna Veronica Pivetti in scena al Teatro Astoria di Fiorano

Sabato 17 gennaio alle ore 21, al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, Veronica Pivetti e Cristian Ruiz portano in scena “L’inferiorità mentale della donna”. Lo spettacolo, tra musica e parole di Giovanna Gra, si ispira al trattato storico sul tema, offrendo una riflessione critica e attenta su un capitolo importante della storia. Un appuntamento che invita a una lettura consapevole e rispettosa di tematiche legate al ruolo della donna.

