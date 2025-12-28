Nel Bronx alla scoperta della vera Little Italy
Per il suo 400° anniversario, la città organizza tour tematici nei suoi distretti meno instagrammati, ma in piena rivoluzione. Tra mercati coperti, pastifici artigianali e le botteghe di Arthur Avenue abbiamo respirato un'autentica aria di casa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Questa mattina il nostro gruppo è alla scoperta di una New York diversa: siamo nel Bronx per il famoso tour dei contrasti, tra culture, storie e angoli che pochi visitano davvero. E questo è uno dei momenti più belli da condividere con voi: il nostro caffè ITALIAN - facebook.com facebook
