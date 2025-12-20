La favola di Pinocchio illumina palazzo Santo Stefano
Inaugurata oggi 20 dicembre la mostra “Pinocchio – #Collodi200”, a cura di Marina Sonzini, ospitata a palazzo Santo Stefano, in piazza Antenore a Padova. L'evento rimarrà aperto fino all'11 gennaio 2026. L’esposizione inaugura tra le prime in Italia l’anno delle celebrazioni per i 200 anni dalla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
