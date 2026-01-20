Visita a Palazzo Santo Stefano e i suoi sotterranei

Scopri Palazzo Santo Stefano, sede storica della Provincia di Padova e della Prefettura, e i suoi sotterranei. Un luogo ricco di storia e architettura, ancora poco esplorato, che custodisce testimonianze del passato e spazi di grande interesse culturale. Una visita che permette di conoscere meglio la storia della città e i suoi ambienti più nascosti.

Sede storica della Provincia di Padova e della Prefettura, Palazzo Santo Stefano è uno scrigno di bellezze e memorie ancora poco conosciute da cittadini e turisti. Le sue origini risalgono all'anno Mille come monastero benedettino femminile, ma sono tante le trasformazioni che si sono succedute, soprattutto dopo le soppressioni napoleoniche del 1810. Dal 1868 l'edificio ospita l'Amministrazione provinciale, la Prefettura e la residenza del Prefetto. È un luogo tutto da scoprire, con le bellezze artistiche e architettoniche racchiuse nelle sue gallerie, nello scalone dell'ingresso, nella splendida e tutta affrescata sala consiliare, e con gli angusti sotterranei che fungevano, in periodo bellico, da rifugio antiaereo e antigas.

