Alla ChorusLife Arena concerto dell’artista islandese-cinese Laufey

L’11 marzo Laufey suonerà alla ChorusLife Arena di Bergamo con “An Evening With Laufey ”. Si tratta dell’unica data italiana del tour. L’artista che ha stregato la Gen Z torna sul palco per il suo appuntamento più sincero: uno spettacolo che parla d’amore, tempo e identità. Laufey ha conquistato un’intera generazione con le sue canzoni virtuosistiche sull’amore e sulla scoperta di sé, dando forma a una personale visione del pop intriso di jazz e musica classica. Dopo essere diventata la più giovane vincitrice nella storia dei GRAMMY Awards per la categoria Best Traditional Pop Vocal Album (grazie a Bewitched ), la compositrice, cantante, produttrice e polistrumentista islandese-cinese si sente più libera che mai di, come lei stessa dice, “lasciare vagare il cuore”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Alla ChorusLife Arena concerto dei NomadiVenerdì 19 dicembre alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, si terrà un concerto dei Nomadi.

GINNASTICA ARTISTICA. Venerdì 27 e sabato 28 febbraio scattano i Campionati di Serie A1, A2 e B di ginnastica artistica, ma la notizia in chiave bergamasca è che la Final eight si disputeranno il 15 e 16 maggio alla ChorusLife Arena. x.com

