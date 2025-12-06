Alla ChorusLife Arena concerto dei Nomadi

Venerdì 19 dicembre alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, si terrà un concerto dei Nomadi. Sono un pezzo di storia della musica leggera italiana. Dopo oltre mezzo secolo di attività continuano a calcare i palcoscenici di tutta Italia. Sono i primi anni 60 quando tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963 e il nome scelto è Nomadi, denominazione scelta un po’ per caso ma forse anche per destino! Sono passati 55 anni ma loro sono ancora lì: 90 concerti all’anno in tutta Italia che riescono a coinvolgere spettatori di ogni età, creando così quello che si può definire il “popolo nomade”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it