Alimenti si apre Fase 2 lotta allo spreco dopo Legge Gadda verso il 2030

Da domani in Italia si avvia la fase due della lotta allo spreco alimentare, con l’applicazione della Legge Gadda. La nuova normativa punta a promuovere l’uso di strumenti digitali e politiche pubbliche mirate a ridurre gli sprechi, con obiettivi fissati fino al 2030. La misura coinvolge enti pubblici e privati e mira a cambiare le pratiche di distribuzione e consumo degli alimenti.

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Innovazione digitale e politiche pubbliche per la riduzione dello spreco alimentare nelle scuole", è il titolo del convegno che si terrà martedì 3 marzo alle 11,30 presso la sala stampa della Camera dei Deputati, promosso da PlanEat su iniziativa dell'onorevole Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura e prima firmataria della Legge 1662016 antispreco. A dieci anni dall'approvazione della Legge Gadda, l'incontro intende aprire una riflessione sulla “fase 2” delle politiche contro lo spreco alimentare, spostando il focus dalla gestione delle eccedenze alla prevenzione a monte, in particolare nei servizi di ristorazione scolastica e collettiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

