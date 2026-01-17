Lotta allo spreco alimentare le Cavedoni di Castelvetro vincono il premio europeo
La scuola primaria C. Cavedoni di Levizzano di Castelvetro ha ricevuto un riconoscimento europeo per il progetto contro lo spreco alimentare. Un risultato che testimonia l’impegno della comunità scolastica nel promuovere pratiche sostenibili e sensibilizzare i giovani su temi ambientali. Questa vittoria rappresenta un esempio di come l’educazione possa contribuire a un futuro più responsabile e consapevole.
Per la scuola primaria C. Cavedoni di Levizzano di Castelvetro il nuovo anno si è aperto con una bellissima notizia, che ha suscitato gli entusiasmi di tutti: dagli insegnanti ai bambini, dal personale scolastico all'Amministrazione comunale.La scuola ha infatti vinto il concorso europeo "Young food waste fighters award" organizzato nell'ambito del programma comunitario Interreg Central Europe grazie al progetto "Mensa zero spreco", conquistando il primo posto assoluto davanti a numerose altre scuole non solo italiane, ma anche di altri Paesi dell'Europa Centrale, quali Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
