lotta allo spreco in mensa la doggy bag

Da gennaio, Dussmann, società incaricata del servizio mensa, introduce iniziative contro lo spreco alimentare nelle scuole. Sono state consegnate borracce agli studenti e sono in arrivo doggy bag personalizzate con il logo del Comune, promuovendo un approccio più sostenibile e responsabile alla gestione del cibo nelle scuole dell’obbligo.

La lotta allo spreco nelle mense scolastiche entra in cartella. Dal 20 gennaio, infatti, Dussmann, la società appaltatrice del servizio dagli inizi dell’anno, ha consegnato le nuove borracce agli studenti delle scuole dell’obbligo mentre lunedì è atteso l’arrivo delle doggy bag personalizzate con il logo del Comune. L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: educare i ragazzi al valore del cibo. Grazie alle nuove sacche, i bambini potranno recuperare ciò che non hanno consumato a tavola, per la merenda o cena. Sarà una sorta di pane e frutta “da passeggio“, visto che si potranno portare a casa solo questi alimenti insieme alle merendine confezionate, mentre yogurt e alimenti deperibili, per cui è fondamentale garantire la catena del freddo e la sicurezza alimentare, saranno ritirati dagli addetti alla mensa se non consumati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mense gratuite e lotta allo spreco di cibo: la Regione finanzia 32 progettiLa Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati nell'ambito del Bando sul recupero alimentare, con l'obiettivo di promuovere mense gratuite e ridurre lo spreco di cibo.

