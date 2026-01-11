Alessia Succo scatenata | danza magistrale sugli ostacoli assoluti è già record a 16 anni! Promessa generazionale

Alessia Succo, atleta italiana di 16 anni, si distingue nel settore degli ostacoli assoluti, competizioni internazionali con barriere di 84 centimetri. Con una carriera ancora in fase embrionale, ha già ottenuto risultati notevoli, dimostrando talento e determinazione. Considerata una promessa nel panorama atletico, rappresenta una giovane promessa da seguire nel panorama delle gare di velocità e ostacoli.

Alessia Succo ha fatto il proprio debutto in carriera sugli ostacoli assoluti, ovvero le barriere da 84 centimetri presenti agli eventi internazionali quando si parla di gare su 60 metri e 100 metri al femminile. La grande promessa generazionale si è cimentata sulla distanza più breve a Bra (in provincia di Cuneo) e ha dimostrato ancora una volta un talento davvero cristallino, fermando il cronometro su un interessante 8.26: miglior prestazione nazionale under 18 con queste barriere (eguagliato quanto fatto 27 anni fa da Manuela Bosco) e seconda italiana under 20 di sempre, ad appena quattro centesimi dal record juniores (8.

