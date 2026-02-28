Alessandro Gassmann ‘contro’ Sanremo 2026 | Regole non uguali per tutti

Nella notte della quarta serata di Sanremo 2026, Alessandro Gassmann ha pubblicato un commento sui social criticando le regole del festival. Ha affermato che non è vero che un parente di un cantante in gara non possa partecipare al festival, definendo questa regola senza senso. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione e ha alimentato una polemica tra i partecipanti e il pubblico.

Nella notte della quarta serata arriva una nuova polemica per Sanremo 2026: Alessandro Gassmann non ci sta e sbotta via social: "Ah quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d'accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare 'Guerrieri' la serie che parte su Rai da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Vabbè dai, sti ca., regole non uguali per tutti. ci vediamo dal 9 marzo". Così su Instagram l'attore commenta la partecipazione di Gianni Morandi con il figlio Tredici Pietro durante la serata cover.