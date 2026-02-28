Alessandro Gassman contro Gianni Morandi sui parenti a Sanremo | chi ha ragione?

Il 28 febbraio 2026, al Teatro Ariston di Sanremo, i genitori sono saliti sul palco durante il Festival. La discussione tra Alessandro Gassman e Gianni Morandi riguarda i parenti presenti all’evento, con Gassman che ha criticato l’uso del termine “figli di” e Morandi che ha difeso la scelta di coinvolgere i familiari. La scena ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Sanremo, 28 febbraio 2026 - Non chiamateli “figli di”. A meno che non si tratti di far salire i genitori sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo. Le polemiche in questo Festival non mancano. Polemiche fra artisti - vedi Morgan e Chiello -, ma anche fra genitori. Sì, perché comunque non si smette mai di essere figli neppure quando ci si gioca la propria possibilità di notorietà presso il grande pubblico. La pietra dello scandalo Tredici Pietro porta ‘Vita’ sul palco del Teatro Ariston per la serata dei duetti. Duetto che avrebbe dovuto fare con gli amici Fudasca e Galeffi, insieme alla band. All’ultimo spunta un misterioso ‘G’. E sul palco ecco spuntare poco dopo il “Big G”, ovvero Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026, Alessandro Gassmann contro la presenza di Gianni Morandi: “Le regole non sono uguali per tutti”La presenza a sorpresa di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2026 fa infuriare Alessandro Gassmann.

