Diamo solidarietà agli iraniani Fermignano si mobilita per la libertà

Fermignano si prepara a discutere un ordine del giorno per esprimere solidarietà alla popolazione iraniana. Il gruppo Fermignano Rinasce ha proposto questa iniziativa, che sarà affrontata nel prossimo Consiglio comunale, la cui data non è ancora stata fissata. Un gesto che intende sostenere la lotta per la libertà e i diritti civili in Iran, rafforzando il senso di comunità e attenzione alle tematiche internazionali.

Il gruppo Fermignano rinasce ha presentato un ordine del giorno, da discutere nel prossimo Consiglio comunale – di cui ancora non è stata fissata la data –, affinché l’organo esprima solidarietà nei confronti della popolazione iraniana. "Gli iraniani, con particolare intensità negli ultimi tempi, stanno manifestando contro il regime teocratico degli Ayatollah, mettendo a rischio le proprie vite, dopo aver subito per anni repressioni, arresti, torture, condanne arbitrarie e sistematiche violazioni dei diritti umani – sottolinea il gruppo di minoranza, nell’annunciare l’atto –.Lo dobbiamo anche alla comunità iraniana integrata ormai da decenni nel nostro territorio e nel nostro comune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Diamo solidarietà agli iraniani". Fermignano si mobilita per la libertà “Azadì vuol dire libertà”, Gioventù nazionale lancia la campagna di solidarietà verso i manifestanti iraniani“Azadì” significa libertà in arabo e rappresenta il desiderio di protesta degli iraniani. Proteste e repressione in Iran, la solidarietà di UniTo agli studenti iraniani a Torino: c'è la prorogaL'Università di Torino esprime solidarietà agli studenti iraniani coinvolti nelle recenti proteste. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Diamo solidarietà agli iraniani. Fermignano si mobilita per la libertà. La solidarietà del Grigoletti agli studenti iranianiL'iniziativa nel liceo pordenonese: banchi vuoti segnati dal sangue e le storie degli attivisti che si sono sacrificati per opporsi al regime ... rainews.it Solidarietà al Popolo Iraniano: Il Parlamento Europeo Contro la Repressione e a Favore dei Diritti UmaniIl Parlamento europeo si mobilita per sostenere il popolo iraniano nella lotta contro la brutale repressione del regime. notizie.it Diamo conto della somma raccolta durante IL NATALE DI SOLIDARIETÀ organizzato dalla parrocchia di San Giovanni con il coinvolgimento, nella lotteria, dei gruppi di catechismo di tutte le nostre Parrocchie. Quanto raccolto verrà suddiviso come specificato facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.