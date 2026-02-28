Al via il controlli di vicinato

A Albinea sono stati avviati i controlli di vicinato: i cittadini interessati possono iscriversi ai gruppi attraverso il sito ufficiale del Comune. Questa iniziativa permette ai residenti di collaborare per monitorare la sicurezza e segnalare eventuali situazioni sospette. Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che vivono nel territorio e vogliono partecipare attivamente alla sorveglianza del quartiere.

Ai cittadini di Albinea è stata aperta la possibilità di iscriversi ai gruppi di controllo di vicinato attraverso il sito istituzionale del Comune. Aderire è molto semplice: basta cliccare il tasto verde nella home page del sito internet con la scritta 'Controllo di vicinato' e seguire le istruzioni. Una volta trasmessa la domanda potrebbero passare alcuni giorni per dare il tempo agli uffici comunali di verificare la corrispondenza dei dati inseriti. Compiuti tutti i passaggi e indicata la via in cui abita, il cittadino verrà indirizzato automaticamente in uno dei sette gruppi di controllo in cui è stato suddiviso il territorio di Albinea.