Controlli di vicinato ad Arcola: la proposta coinvolgerà anche i comitati di zona. E’ importante raggiungere con tutti gli strumenti possibili l’obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio, non soltanto per quanto riguarda la necessità di sventare i tentativi di truffa e di furto. C’è anche il bisogno condiviso di prevenire rischi e pericoli sulle strade. Il controllo di vicinato è stato tema discusso nell’ultimo incontro dei comitati di zona, a cui era presente anche del personale della locale stazione dei carabinieri e della polizia locale. Il progetto si può considerare appena avviato e sarà da traguardare nel corso dell’anno. La task force contro le illegalità su strada è, invece, già attiva quotidianamente grazie alla polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli di vicinato con i comitati di zona

I comitati dicono no al nuovo supermercato: solo negozi di vicinatoUn nuovo supermercato a poche centinaia di metri dalla Coop? Il Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza dice no e riporta in auge il...

Controllo di vicinato anche in zona centroLa neonata zona centro implementa il controllo di vicinato in città, portando a ridosso di quota 2mila (siamo a 1937, praticamente un residente su...

Temi più discussi: Il controllo di vicinato arriva anche a Porcia; Più vicini più sicuri, il progetto di cittadinanza attiva per il controllo di vicinato e la protezione civile; Controlli di vicinato con i comitati di zona; Sicurezza, a Nocciano parte il progetto del controllo di vicinato con la stipula del protocollo di intesa [FOTO].

Cava de' Tirreni, allarme furti: bollini dei controlli sui citofoniBollini adesivi con il logo del controllo di vicinato per tenere lontani i ladri e per contrastare il dilagare di segni in codice, apparsi sui citofoni e le mura delle ... ilmattino.it

Il controllo di vicinato arriva anche a PorciaSotto la supervisione della Prefettura, osservatori civici raccoglieranno le segnalazioni dei cittadini in tema di sicurezza, per poi avvisare le forze dell'ordine ... rainews.it

Tutela del consumatore, controlli a tappeto al Navile da parte della Polizia Locale negli esercizi di vicinato Tre i negozi con irregolarità per sanzioni di circa 12.700 euro e molti sequestri di merce Continua a leggere: https://www.comune.bologna.it/novita/comu - facebook.com facebook