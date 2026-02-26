Continuano a verificarsi furti di discendenti delle acque piovane e tubature di rame in giro nel fermano, segno che il cosiddetto ‘oro rosso’ resta un metallo facilmente collocabile sul mercato, e la notte scorsa i malviventi hanno preso di mira - "ed è la terza volta" puntualizza il presidente del Tennacola, Antonio Albunia – il serbatorio (tecnicamente ‘partitore’) presente appena fuori dall’abitato del quartiere Corva. "Fortunatamente, grazie ad una bella ed efficiente sinergia tra cittadini, enti e forze dell’ordine, il furto è stato davvero limitato, grazie al pronto intervento della Polizia che io non posso che ringraziare, così come ringrazio il sistema del Controllo del Vicinato da cui è partita la segnalazione e come torno a ringraziare i carabinieri che sono prontamente intervenuti nell’episodio precedente" prosegue Albunia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubano al Tennacola: il controllo di vicinato mette i ladri alla fuga

