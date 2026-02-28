Cosa: Lo spettacolo teatrale Non dirlo ad alta voce, scritto e diretto da Emiliano Guido. Dove e Quando: Al Teatro Trastevere di Roma, dall’11 al 15 marzo. Perché: Un’opera intensa che esplora il confine tra realtà e fiaba nella Roma di fine Ottocento, inaugurando un nuovo progetto artistico sulla fragilità umana. L’ultimo scorcio del diciannovesimo secolo a Roma non è solo un capitolo di storia sui libri, ma un’atmosfera densa, fatta di vicoli umidi, ombre lunghe e una disperata voglia di riscatto. È in questo scenario che si muove Non dirlo ad alta voce, la nuova produzione che approda sul palco del Teatro Trastevere. L’opera, nata dalla penna e dalla regia di Emiliano Guido, non si limita a mettere in scena una vicenda d’epoca, ma scava nel profondo dell’animo umano, portando alla luce i sogni proibiti di chi non ha nulla. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Al Teatro Trastevere va in scena la Trilogia della Miseria

Aquilonia, al Teatro Casa della Cultura va in scena Un Ponte per DueArriva ad Aquilonia, il 9 gennaio, sul palco del Teatro Casa della Cultura, la commedia Un Ponte per Due, interpretata da Antonello Costa e Paolo...

Dietro al Teatro Tenda va in scena il burlesque della monnezzaAltro che prosa e avanguardia: dietro al Teatro Tenda è in corso uno spettacolo fisso, a ingresso libero e olfattivamente impegnativo.

Una selezione di notizie su Teatro Trastevere.

Discussioni sull' argomento AGENZIA CYRANO Al Teatro Trastevere; Domani, giorno della Cerimonia Olimpica, ricorre il 150° di Giovanni Zenatello, ideatore dell’Opera Festival; MARA SATTEI: sul palco del Teatro Ariston con le cose che non sai di me; Al Teatro Hamlet, Roma: TRILOGIA DELL’AVANGUARDIA – dada, surrealismo, metafisica.

Susanna Lauletta al Teatro Trastevere con Il Caos. Antichi vip allo sbaraglioIn scena mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 21.00 al Teatro Trastevere - via Jacopa de’ Settesoli, 3 - lo spettacolo di Susanna Lauletta ... agrpress.it

DONNE – Plurale Necessario L’ #8marzo alle 18.30 saremo al Teatro #Trastevere per raccontare le #donne in tutte le plurali sfaccettature del loro mondo. In scena Shara Guandalini, Alessandra Merico, Gabriele Manili e Valeria Danesi, la nostra storica d - facebook.com facebook