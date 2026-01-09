Aquilonia al Teatro Casa della Cultura va in scena Un Ponte per Due

Il 9 gennaio, il Teatro Casa della Cultura di Aquilonia ospiterà la commedia

Arriva ad Aquilonia, il 9 gennaio, sul palco del Teatro Casa della Cultura, la commedia Un Ponte per Due, interpretata da Antonello Costa e Paolo Caiazzo, per la prima volta insieme in scena. Lo spettacolo, scritto a quattro mani dagli stessi protagonisti e diretto da Paolo Caiazzo, unisce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Aquilonia Teatro, presentata la prima stagione teatrale di Casa della Cultura - Il Sindaco Antonio Caputo ha annunciato con entusiasmo la presentazione della prima stagione teatrale di Casa della Cultura, denominata "Aquilonia Teatro". orticalab.it

Aquilonia Teatro, in scena Il piccolo Principe in arte Tòtò - E’ ancora spettacolo con “Aquilonia Teatro”, la prima stagione teatrale di Casa della Cultura curata dall’Associazione Opera e da Gianpiero Francese, con il contributo del Comune di Aquilonia. corriereirpinia.it

Totò prima di essere Totò all'Aquilonia teatro - Torna questa sera il cartellone Aquilonia Teatro, la rassegna realizzata dall'associazione Opera, con il contributo del Comune di Aquilonia. ilmattino.it

LA BEFANA ARRIVA AD AQUILONIA Il Comune di Aquilonia, in collaborazione con Wave Animazione, è lieto di invitare la cittadinanza a un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli e alle famiglie in occasione dell’Epifania: Vi asp - facebook.com facebook