Dietro al Teatro Tenda si svolge uno spettacolo insolito, che non ha niente a che fare con prosa o arte contemporanea. Qui, la scena è occupata dalla monnezza, che si accumula e riempie l’aria di odori sgradevoli. È un teatro a cielo aperto, gratuito e visibile a tutti, dove l’immondizia diventa protagonista di un burlesque improvvisato. I passanti si fermano, alcuni si sorprendono, altri semplicemente evitano il cattivo odore. Lo spettacolo, ormai stabile, continua a sorprendere chi si ferma a guardare.

Altro che prosa e avanguardia: dietro al Teatro Tenda è in corso uno spettacolo fisso, a ingresso libero e olfattivamente impegnativo. Siamo ad Arezzo, dove qualcuno ha deciso di allestire una discarica abusiva in stile installazione artistica post-sbornia. Dietro al Teatro Tenda non si recita: si butta. E si butta con costanza, metodo e una creatività che manco ai bandi regionali.qui l’inciviltà ha trovato casa tra rovi ed edera e ormai paga pure l’affitto. La scenografia è da premio: bottiglie, lattine, plastica a chilometro zero, cartacce d’annata e un carrello della spesa buttato come un rottame dopo una rapina al reparto biscotti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Dietro al Teatro Tenda va in scena il burlesque della monnezza

Approfondimenti su Teatro Tenda

