Al mio quartiere ci penso anche io | così il Comune coinvolge i cittadini nelle pulizie del rione

Il Comune ha annunciato che le iniziative di pulizia del quartiere si svolgeranno il 7 e l’8 marzo 2026, coinvolgendo i cittadini nelle operazioni di raccolta della plastica presso il Lungadige San Nicolò e il Parco Fratelli Michelin di Trento. Due incontri sono stati programmati per queste date, ma sono stati rinviati al prossimo anno.

Sono rimandati al prossimo fine settimana – 7 e 8 marzo 2026 – i due incontri con la cittadinanza dedicati alla pulizia dalla plastica del Lungadige San Nicolò e del Parco Fratelli Michelin di Trento. L'evento, che sarebbe stato in programma questo weekend, è stato posticipato a causa dello. L'iniziativa è organizzata dalla BioDesign Foundation, un'organizzazione nazionale che si occupa di liberare il Paese dai rifiuti.